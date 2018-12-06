كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" بالجيزة ينظم احتفالية تحت مسمى "ملتقى رجال الأعمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بالجيزة، احتفالية تحت مسمى "ملتقى رجال الأعمال" بمشاركة بعض المستثمرين ورجال الأعمال وقيادات الحزب للإعلان عن القيام بعدد من المشروعات الصغيرة وفعاليات تخدم المواطن البسيط بالمحافظة.
كما اضطلع أمين الحزب بالجيزة بافتتاح العديد من المنافذ والمعارض لبيع الدواجن والأسماك والخضروات بأسعار مخفضة لمساعدة محدودي الدخل والفقراء بمنطقة كفر طهرمس بالهرم بمشاركة العديد من قيادات الحزب.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | "مستقبل وطن" بالجيزة ينظم احتفالية تحت مسمى "ملتقى رجال الأعمال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.