شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. زيارة أعضاء الانرويل للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن برنامج "أعرف بلدك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم نادي إنرويل الزمالك برئاسة معالي جميعي زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمنشآت الحكومية والحيوية بها ضمن خطة النادي لبرنامج" اعرف بلدك". اجتمعت المشاركات من عضوات أندية الأنرويل، حيث بلغ عددهن 64 من عضوات وقيادات المنطقة ٩٥ مصر والأردن منهن ليلي الأسود و سامية ابو الفتوح ونيللي حلمي وايمان عبد اللطيف وسناء عيد وتهاني زاهر وهدي ملش ورورا محي الدين وهدي محي الدين ونهال الحفناوي وحسناء عبد المنعم، حيث شاركت في إعداد وترتيب الزيارة مهندسة الديكور رباب عبد العاطي والعلاقات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأبدى الجميع إعجابهم الشديد بروعة المباني واتساع الطرق والحدائق والمسطحات المائية والنافورات الراقصة، كما قامت عضوات الأنرويل بزيارة المناطق الجديدة تحت الإنشاء للأوبرا الجديدة ومنطقة الوزارات ومنطقة البنوك ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

























شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. زيارة أعضاء الانرويل للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن برنامج "أعرف بلدك" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .