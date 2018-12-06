شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": برامج توعوية للمزارعين تجنبا لمخاطر التقلبات الجوية والصقيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف لجانها المرورية للاطمئنان على المحاصيل الزراعية والبستانية لعدم تأثر الإنتاجية من المحاصيل فى ظل التغيرات المناخية الموجودة والتقلبات الجوية والأمطار والصقيع خاصة محاصيل الخضروات.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية ، إن اللجان تعمل على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية والممارسات الجيدة فى الرى والتسميد، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

وأضاف التقرير، أن اللجان تعمل أيضا على رصد كافة المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، والتوجيه بحلها بشكل فورى، كما تعقد اللجان ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزراعين ، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصون فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.