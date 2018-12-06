شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تطوير مناطق بطن البقر وأكشاك أبو الصعود ومحيط روضة السيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أنه جارى تطوير عدة مناطق بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأضاف المهندس خليل شعث، لـ"الخليج 365"، أن من بين المناطق التى يتم تطويرها منطقة أكشاك ابو الصعود بمصر القديمة وبطن البقر، والمنطقة المحيطة بتل العقارب، روضة السيدة حاليا، فى السيدة زينب.

وأوضح أن تلك المناطق يتم حصر السكان بها تمهيدا لنقلهلهم للمشاريع التى ستفتتحها المحافظة قريبا، مثل الاسمرات 3 المحروسة 1 و2 وروضة السيدة زينب، وأهالينا.