شكرا لقرائتكم خبر عن بيان نادى القضاة: طلبنا من لجنة التحفظ تحصيل غرامات إهانة القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادى القضاة منذ قليل فى بيان له، أنه تقدم رسميا بطلب لصرف مبالغ التعويض المحكوم بها لصالح النادى من محكمة النقض فى قضية "إهانة القضاء"، والذى صدر بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإلزام 23 متهما بدفع تعويض لنادى القضاة بقيمة 23 مليون جنيه.

وأوضح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى، أن نادى القضاة خاطب لجنة التحفظ وذلك استنادا لنص المادة السابعة من قانون تشكيل اللجنة، وأرسل إليها طلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فيما يخص تحصيل المبلغ المحكوم به من المتهمين ، حيث لا يمكن للمتهمين تسديد المبالغ بأنفسهم نظرا لمنعهم من التصرف فيها ونظرا لوجود تلك الممتلكات المتحفظ عليها تحت إدارة اللجنة.

أما بالنسبة لباقى المتهمين غير المتحفظ على أموالهم من قبل اللجنة التحفظ والإدارة والتصرف، فإن النادى سيقوم باتخاذ إجراءات التنفيذ لتحصيل المبالغ المحكوم بها من المتهمين سواء من المخلى سبيلهم أو المحبوسين على ذمة القضية بصفة شخصية.