شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..وزير الخارجية: نتعاون مع إيطاليا فى قضية ريجينى بشفافية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر تعاونت تعاونا غير مسبوقا مع الجانب الإيطالى فيما يخص قضية مقتل ريجينى، منوها أن الجهات المسئولة ستواصل التحقيق وبذل الجهود للتواصل إلى الحقيقة.
وأكد "شكرى"، أن الدولة المصرية قدمت تسهيلات كبيرة للجانب الإيطالى نظرا لأن الحادثة وقعت على أراضيا مصرية.
وأردف، "شكرى" خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن العلاقة بين مصر وإيطاليا لها عمق وتتميز بقوتها.
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