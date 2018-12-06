شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها الرئيس السيسى يجتمع بالحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.











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