شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يؤكد التزام مصر بدعم الحل السياسى فى اليمن وفقا لمرجعياته الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام مصر بدعم الحل السياسي في اليمن وفقاً لمرجعياته الأساسية، وذلك في إطار السعي نحو الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية ، مضيفا أن الرئيسين توافقا في هذا السياق بشأن ضرورة تفادي أية محاولة للالتفاف على المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، كما اتفقا حول التنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لليمن.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى ، اطمأن خلال الاتصال على صحة شقيقه الرئيس اليمني، متمنياً الشفاء العاجل له من الوعكة الصحية التي ألمت به.