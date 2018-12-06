أخبار مصر | بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بجميع محافظات الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بجميع محافظات الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بالبرودة والطقس، كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا مع ارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 19

السلوم 11 18

سيوة 15 19

بورسعيد 15 19

دمياط 16 19

الزقازيق 15 19

الإسماعيلية 12 20

السويس 12 20

العريش 11 20

رفح 12 19

رأس سدر 15 21

نخل 09 18

نويبع 16 21

طابا 14 19

كاترين 03 11

الطور 14 23

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 13 24

مرسى علم 16 23

الفيوم 13 20

بني سويف 13 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 21

قنا 12 22

الأقصر 11 22

أسوان 12 23

أبوسمبل 13 23

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 18 24

أبورماد 19 23

رأس حدربة 19 24

حلايب 20 23