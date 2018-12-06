شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للجملة: صرف 30% من مقررت شهر ديسمبر فى أول 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 30 % من مقررات شهر ديسمبر الجارى فى محافظات الوجه البحرى حتى الآن، ضمن المقررات التموينية للشهر الجارى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها للمواطنين سواء من خلال بطاقات التموين أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية فى مختلف المحافظات، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة ،بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول .