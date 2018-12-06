شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى اليوم الخميس إدارة مرور الجيزة، عملية إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى بنطاق محافظة الجيزة لمدة 3 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية.
و سيتم خلال اﻷعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، بدء من الساعة 12 ليلا حتى 5 صباح اﻷحد المقبل.
ستكون تلك اﻷعمال في صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.
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