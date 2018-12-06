شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يلتقى غدا مبعوثة الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة غداً الخميس مع السيدة SUSANNA Tersal مبعوثة الاتحاد الأوروبى الخاصة لعملية السلام فى الشرق الأوسط. ويأتى ذلك اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

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