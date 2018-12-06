شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان: تقسيم القرى والمراكز الحالى لا يتوافق مع مشروع قانون المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التقسيم الحالى للمراكز والقرى يحتاج إلى تعديل كى يتوافق مع مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى يتجه نحو اللامركزية.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه من المفترض أن يكون لدى كل مركز 8 أعضاء مجلس محلى، ولكن هناك مراكز كبيرة، ومراكز صغيرة تضم قرى قليلة وبالتالى لابد أن يتم تعديل الراكز بحيث تكون كبيرة، أو يكون تمثيل مجالس الأعضاء المحلية بالمركز وفقا لعدد الناخبين فيه.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك ضرورة لتأهيل الكوادر المحلية الجديدة لمدة تتراوح لـ 6 أشهر كى يتم تدريبهم على اللامركزية، خاصة أن رئيس المجلس المحلى ستوكل له العديد من المهام فى القانون الجديد.