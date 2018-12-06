شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات..امتحان أولى ثانوى التجريبى من المنهج وموضوعات التيرم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزارة الصحة: وزارة التعليم: وزارة التعليم: وزارة التموين: وزارة التموين:

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وزارة القوى العاملة: وزارة القوى العاملة: وزارة الأوقاف: وزارة الأوقاف:

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