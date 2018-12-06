شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تستقبل رهبان فرنسيسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت اليوم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وفدا من الرهبان القرنسيسكان الكاثوليك بمصر، والذى تكون من الأب ميلاد شحاته مدير المركز الثقافى الفرنسيسكانى، والأب ميلاد جودة بشارة والأب كمال وليم سمعان مدير المعهد ورئيس دير القديس كيرلس، ولؤى محمود سعيد محمود مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية.

كان الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، رئيس مجلس ادارة المنظمة وعضو هيئة كبار العلماء، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس ادارة المنظمة فى استقبال الوفد، بينما تمحور اللقاء حول البحث عن سبل التعاون بين المنظمة والكنيسة حول تقديم فاعليات مشتركة بمقر المنظمة وتوزيع أعداد لمجلة نور بمدارس الفرنسيسكان بمصر.



كما صرح القوصى بأن هذه الزيارة هى الأولى من نوعها لزيارة وفد كنيسة الآباء الفرنسيكان للمنظمة، وكان اللقاء مثمرا ومفعم بالحب والود، ويعمل هذا اللقاء على بث روح المواطنة والوحدة الوطنية للمحافظة على الأمن القومى المصرى.

وأبدى الأب ميلاد رغبته فى مشاركة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى تنظيم احتفالات الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية بمصر التى ستقام فى أواخر شهر فبراير القادم وأوائل شهر مارس بمشاركة وفود أجنبية من دول (الولايات المتحدة الأمريكية إيطاليا)، مؤكدًا أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر العام الماضى 2017 هى إحياء لأول حوار بين مسيحى الغرب ومسلمى الشرق.