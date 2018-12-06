22 صورة ترصد.. كيف استقبلت "القاهرة" بداية موجة الأمطار الغزيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تصوير- جلال المسيري وعلاء أحمد:

شهدت محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية)، مساء الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، وسط نشاط للرياح الخفيفة.

ويرصد الخليج 365 في 22 صورة مشاهد تأثر شوارع منطقتي المهندسين بالجيزة ومنطقة قصر النيل في القاهرة بالأمطار.

وشهدت البلاد، اليوم طقسٌ مائلٌ للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء صاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

يأتي هذا في الوقت يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بالبرودة والطقس، كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.