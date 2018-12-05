شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم الحاسب الآلي بجميع إدارات مجلس الدولة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية البحرية العربية، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، الأربعاء، من اجل ميكنة جميع مقرات مجلس الدولة وتطبيق العمل بالحاسب الآلي بكافة قطاعات إدارات المجلس.

وقال «أبوالعزم» في بيان، إن العمل بالنظام الإلكتروني وتعميمه هو حلم لجميع قضاة المجلس بشكل عام.

وأضاف أن قضاة المجلس قديمًا كانوا يعتمدون على الذاكرة وحفظ المعلومات، نظرًا لما توفره الأنظمة التكنولوجية من العناء والمجهود والنفقات.

وأوضح أنه اتخذ جميع الإجراءات حتى يصبح الحلم حقيقة وينجح في ميكنة جميع مقرات مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.

حضر توقيع البروتوكول كل من المستشار أحمد أبوالعزم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبدالغفّار، رئيس الأكاديمية العربية البحرية، في مجال تكنولوجيا المعلومات والمستشار فؤاد عبدالفتاح الأمين العام، وعدد من مستشاري المجلس الخاص بمجلس الدولة، والمستشار عصام رفعت، والمستشار أحمد عبدالعزيز.