شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يشكل لجنة لمراجعة فواتير وقراءة العدادات بشبرا الخيمة ومعاقبة المخطئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشكيل لجنة لمراجعة الفواتير وقراءة العدادات بمدينة شبرا الخيمة، عقب شكاوى الأهالي من فواتير ووجود تقديرات جزافية في تقدير القراءات وتعمد المحصلين عدم القراءة بصفة منتظمة حتي يتحمل المواطن قيمة أعلى من القيمة الحقيقية.

جاء ذلك طبقا لخطاب رسمي وجهه وزير الكهرباء إلى النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب بشبرا الخيمة.

كما قرر «شاكر» إيقاف جميع الفواتير بشبرا الخيمة لحين مراجعتها ومضاهاتها بالقراءات الفعلية للعدادات، وأمر بسحب جميع الفواتير التي تحتوي على أخطاء في القراءات وإعادة حسابها وتشريحها على جميع أشهر الخلل وتقسيطها على المشتركين بما لايجاوز متوسط الاستهلاك الفعلي لكل مشترك، وإصدار قرار بتوقيع الجزاءات الصارمة لجميع المتسببين في هذه الأخطاء بدءا من رئيس القطاعات التجارية ورئيس القطاع ومديري العموم وانتهاء بالعاملين بقسم الإصدار.