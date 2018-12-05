شكرا لقرائتكم خبر عن توماس جونت: الأسلحة المصرية أدهشت الزوار في «إيديكس- 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الشركة المنظمة لمعرض «إيديكس- 2018» للصناعات الدفاعية في مصر، توماس جونت، إن المعرض يعد من أفضل معارض الدفاع والتسلح، التي يتم تنظيمها.

وأضاف لوكالة «سبوتنيك الروسية» اليوم الأربعاء، خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير للمعرض: «إن مصر استضافة معرضا ضخما للمتخصصين في الصناعات الدفاعية، هو الأفضل، ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في العالم بأسره».

وتابع: «المساهمة المصرية في المعرض فاقت التوقعات، والأسلحة المصرية، التي تم عرضها أدهشت الجميع».