شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: قضية الفنانة رانيا يوسف لا تستحق الاهتمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن قضية الفنانة رانيا يوسف لا تستحق الاهتمام، مشيرًا إلى أن ما أثير من جدل حولها أكسبها المزيد من الشهرة.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الاهتمام بقضية الفنانة «رانيا يوسف» يعبر عن فراغ بالمجتمع.

كان قد أثير الجدل حول الفنانة رانيا يوسف، عند ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب «فستانها» الجريء.