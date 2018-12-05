شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي: قطع عسكرية مصرية عُرضت لأول مرة بـ«إيديكس 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن أحد أهداف معرض «إيديكس 2018» للصناعات الدفاعية والعسكرية، هو الإطلاع على أحدث نظم التسليح في العالم، كما أنه يعد فرصة لعرض الكثير من منتجاتنا العسكرية.

وأضاف «العصار» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن هناك قطع عسكرية إنتاج مصري تعرض لأول بالمعرض، مؤكدًا أن هذا يعد فرصة جيدة لتسويق منتجاتنا للعالم.

واختتمت اليوم فعاليات «معرض إيديكس 2018» للصناعات الدفاعية والعسكرية، وذلك بعد ٣ أيام من العمل المتواصل، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وشهد معرض «إيديكس 2018»، إقبالاً شديدًا من المواطنين والمهتمين بشئون التسليح والأمن القومي، بالإضافة لممثلين لأكثر من ٣٧٦ شركة و٤١ دولة.

وأشاد الحضور بحجم الدقة والتنظيم في إخراج المعرض بالشكل الذي يليق بحجم مصر، وكذلك وقعت على هامش المعرض العديد من اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم بين العديد من الدول المشاركة.

ووقعت مصر على هامش المعرض، عددًا من العقود ومذكرات التفاهم مع الشركات المشاركة، في عدة مجالات.