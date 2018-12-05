شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتحدث عن حكم السيسي وتعديل فترة الرئاسة في الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، متحدثا عن فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تشهد عملاً جاداً وإعلاء المواطنة وتأكيد الحقيقة ليس قولاً بل فعلاً أمر يأخذ مجراه الطبيعي بعد ركود عقود وعقود، ننظر له نظرة تقدير وإعزاز.

وقال البابا تواضروس الثاني، في حوار مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، عن المطالبات بتعديل فترة الرئاسة بالدستور من 4 أعوام لـ 6 أعوام: «لو كانت الحاجة تتطلب تعديل الدستور فممكن تعديل خالص، فالدستور من وضع بشر».

وقال البابا تواضروس إن «تجديد الخطاب الديني أمر مطلوب، وبنحرص باستمرار على التجديد عندنا في المسيحية، وعندنا مناهج بتطور باستمرار وبنعمل فيها تطوير مستمر».