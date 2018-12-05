شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تسليح القوات المسلحة»: «إيديكس 2018» نافذة لتعريف العالم بالجيش المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق سعد زغلول، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، إن التجهيز لمعرض «إيديكس 2018» للصناعات الدفاعية والعسكرية، بدأ منذ 2013 حتى يعرف العالم الجيش المصري.

وأضاف «زغلول» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن معرض «إيديكس 2018»، نافذة يعرف العالم منها القوات المسلحة المصرية.

وكشف رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، أن المعرض سيمتد إلى 5 أيام خلال الدورة القادمة في 2020 بسبب الإقبال الشديد عليه.

واختتمت اليوم فعاليات «معرض إيديكس 2018» للصناعات الدفاعية والعسكرية، وذلك بعد ٣ أيام من العمل المتواصل، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وشهد معرض «إيديكس 2018»، إقبالاً شديدًا من المواطنين والمهتمين بشئون التسليح والأمن القومي، بالإضافة لممثلين لأكثر من ٣٧٦ شركة و٤١ دولة.

وأشاد الحضور بحجم الدقة والتنظيم في إخراج المعرض بالشكل الذي يليق بحجم مصر، وكذلك وقعت على هامش المعرض العديد من اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم بين العديد من الدول المشاركة.

ووقعت مصر على هامش المعرض، عددًا من العقود ومذكرات التفاهم مع الشركات المشاركة، في عدة مجالات.