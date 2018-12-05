شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: تطابق الرؤى بين مصر والأردن فى عدد من القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر والأردن فى حاجة لمزيد للتنسيق والتعاون بين البلدين، وأهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين وتنسيق المواقف بين القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد شكرى ، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى ، أنه تم استعراض كافة القضايا والتحديات، مشيرا لوجود توافق تام للرؤيتين المصرية والأمنية حول الأوضاع فى سوريا واليمن والعراق وليبيا والقضية الفلسطينية، وكيفية السير قدما لإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا الى أنه سيتم عقد لقاء مرتقب بين الوزيرين فى العاصمة عمان.

وأوضح وزير الخارجية، أن وجود رغبة مشتركة فى تعزيز التعاون بين مصر والأردن، مؤكدا وجود إرادة سياسية للتعاون المثمر لتحقيق المصلحة المشتركة.

وأضاف أن مصر تجهز لرؤية لحل الصراعات فى أفريقيا وتحقيق التكامل الإفريقى خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، موضحا أن توجيهات الرئيس السيسى التركيز على الأولويات الإفريقية وأولوليات تلك الدول، وكيفية تحقيق المصالح المشتركة بين دول القارة الأفريقية.

بدوره قال وزير خارجية الأردن إن العلاقات المصرية الأردنية متطورة، مؤكدا ان البلدان متفقان على تعزيز التعاون والتنسيق فى القضايا الإقليمية.