جولة ليلية لمحافظ القاهرة لمعاينة استعدادات العاصمة للأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة ليلية بأحياء القاهرة؛ للتأكد من توزيع الشفاطات والنافوري وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج لها.

وأكد المحافظ -خلال جولته - استعداد كافة أجهزة الأحياء بالتنسيق مع شركات الصرف الصحي والمياه وهيئة نظافة وتجميل القاهرة للدفع بالعمال والمعدات للتعامل مع مياه الأمطار.

رافق المحافظ في جولته المهندس عادل زكي رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة، والذي أشار إلى قيام هيئة الطرق والكباري بالدفع بـ 6 شفاطات بالقرب من مناطق التجمعات بالطريق الدائري بجانب شفاطات الهيئة، كما تم نشر 75 شفاطا ونافوري على أحياء القاهرة بجانب الشفاطات الخاصة بالأحياء.