5 يناير.. إعلان القوائم القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قالت وسام رجب، مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن إعلان القوائم القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية سيكون يوم 5 يناير المقبل.

وأضافت وسام في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن الدورة الـ 14 للجائزة تشهد إقبالًا كبيرًا على مختلف الفروع الثقافية، حيث بلغ عدد المتقدمين لجائزة ساويرس الثقافية، حوالي 600 متقدم في مختلف مجالات الجائزة الإبداعية.

وتابعت: "مازالت لجان التحكيم السرية تستكمل قراءتها للأعمال المقدمة للانتهاء من عملها قبل إعلان القائمة القصيرة والجوائز النهائية بوقت كافٍ".

يشار إلى أن جائزة ساويرس الثقافية، فتحت باب التقدم للجائزة عن الأعمال الأدبية المرشحة لشباب وكبار الأدباء، في مجالات: "الرواية، والقصة القصيرة، والسيناريو، والنص المسرحي"، في دورتها الـ14.