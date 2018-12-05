نائب محافظ القاهرة يشدد على إزالة سيارات الأطعمة مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

شدد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة إزالة كافة سيارات الأطعمة مجهولة المصدر.

وفي هذا الإطار، قام حي المعصرة بحملة لرفع "فتارين" الأطعمة أسفل الرصيف بشارع جمال عبد الناصر، والسكة الحديد بحدائق حلوان والطريق البطيء بالأوتوستراد، وذلك تحت إشراف اللواء محمد فؤاد رئيس حي المعصرة.

وفي إطار الاستعداد المكثف لموسم الأمطار، أكد نائب محافظ القاهرة أنه تم إنشاء 5 بالوعات أمطار بالطريق الدائري بحي البساتين أمام (ترب اليهود) بطريق الأتوستراد باتجاه المنيب، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء 3 بالوعات بمدخل الزهراء تحت إشراف رئيس حي البساتين والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.

فيما قام حي الخليفة بإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة التونسي، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العقار، فضلا عن إخلاء السكان دون إصابات بعد الإبلاغ عن وجود شرخ بالعقار، وتمت الأعمال تحت إشراف اللواء علاء الدين خليل رئيس الحي.

وشن حي التبين حملة للقضاء على الكلاب الضالة حفاظا على حياة الموطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، كما قام الحي بإعادة الشئ لأصله بمنطقة الصلب القديمة امتداد شارع المرور بجوار نادي الحديد والصلب وإزالة سور مخالف بالحديد والصلب وإنارة شارع جبل عرفات المتفرع من نفق عنتر، وذلك تحت إشراف هالة سيد رئيس حي التبين.