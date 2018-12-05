بأيدٍ مصرية.. إنتاج أول رادار ثنائي الأبعاد ينافس الرادارات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نانيس البيلي:

تصوير – علاء أحمد:

لأول مرة؛ تُنتج مصر "رادار ثنائي الأبعاد" مُصمم بالكامل بأيادي ضباط مصريين ومراكز بحثية مدنية وعسكرية، في نفس مستوى الرادارات العالمية مع فارق كبير جداً في السعر "بنتكلم في فرق حوالي 20% عن مثيلاته في دول العالم".

داخل معرض "إيدكس - 2018" عُرضت المعدة العسكرية - مصرية الصنع - ولفتت نظر الزوار من المصريين والأجانب، وتأتي أهميتها في أن مصر أصبحت تمتلك تكنولوجيا تصنيع الرادار، وهذا ما يجعلنا ندخل سوق السلاح كمنافسين وليس مستهلكين فقط.

واختتمت، مساء الأربعاء، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2018" بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس؛ والذي انطلقت فعالياته، الإثنين الماضي، لمدة 3 أيام، وشارك فيه حوالي 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

الرادار المصري الجديد ESR-32A يستطيع كشف زاوية ومسافة الهدف منه، ويبلغ مداه 250 كيلو متر وارتفاعه 12 كيلو متر، كما يستخدم أحدث التكنولوجيا في إنتاج الترانزيستور والهوائي "إحنا ابتدينا من مكان مالناس وقفت وكملنا"، بحسب ما يقول أحد المشرفين على المعرض لمصراوي.

منذ 3 سنوات؛ بدأ مشروع الرادار المصري ثنائي الأبعاد، بتصميم إدارة بحوث القوات المسلحة ومراكز بحثية عسكرية؛ ومدنية منها مركز البحوث والإليكترونيات ومركز التميز العلمي، أما تصنيعه فتولت الأمر شركة بنها للصناعات الإليكترونية.

وتعتبر منظومة الدفاع الجوي المصرية من أعقد أنظمة الدفاع الجوي في العالم؛ حيث تستخدم رادارات من الشرق والغرب والاتحاد الأوروبي، وتطمح مصر مستقبلاً لإنتاج الرادارات ثلاثية الأبعاد؛ لكشف ارتفاع الهدف بجانب زاويته ومسافته.

الرادار المصري سيحدث اختلاف هائل في حسابات استيراد السلاح بالنسبة لمصر "لو الدولة رفعت سعر الرادار عليا فأنا أقدر أصنعه بالكامل بنفسي"، أما عن اختيار معرض الصناعات الدفاعية لعرض الرادار الجديد فيه فهو "بهدف التسويق والترويج لفكرة تصنيع رادار مصري"، وفور انتهاء المعرض سيكون تصنيع أعداد منه وفقًا للطلب.

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