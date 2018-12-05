أبرزها كشف ملابسات واقعة "سفاح السويس" وإخلاء سبيل رانيا يوسف.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية تكشف ملابسات واقعة "سفاح السويس": تشكيل عصابي تقوده امرأة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "سفاح السويس".. للتفاصيل اضغط هنا

نجا من الموت بأعجوبة.. البحث عن مجهولين حاولوا ذبح سائقًا لسرقة "توك توك" بالقناطر

تكثف مباحث القليوبية من جهودها، اليوم الأربعاء، لضبط مجهولين متهمين بالشروع في قتل سائق "توك توك"، وإصابته بذبح في الرقبة وسرقة "توك توك" الخاص به أسفل الطريق الدائري بمنطقة أبوالغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، ونقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.. للتفاصيل اضغط هنا

إصابة 8 طلاب في انقلاب أتوبيس مدرسة بالإسكندرية

أصيب 8 طلاب، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لمدرسة سانت كاترين، أعلى كوبري التاريخ بمنطقة القباري غربي الإسكندرية.. للتفاصيل اضغط هنا

"سامحوني مكنتش قد المسئولية".. تفاصيل انتحار طالب بمدينة بدر

انتحر طالب في العقد الثاني من العمر، اليوم الأربعاء، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمدينة بدر، وذلك بسبب خلافات مع والدته.. للتفاصيل اضغط هنا

شاب يلقي جثة سيدة في الشارع: مارسنا الرذيلة وماتت بسبب الفياجرا النسائية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل العثور على ربة منزل متوفاة بحي السيدة زينب، داخل سيارة تاكسي، وقال إنه تم القبض على الشخص الذي كان برفقتها بالسيارة، وبسؤاله اعترف بأنه كان يمارس الرذيلة معها داخل شقته لكنها توفيت عقب تناولها الفياجرا النسائية.. للتفاصيل اضغط هنا

إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بواقعة "فستان مهرجان القاهرة"

قررت نيابة الاستئناف بمكتب النائب العام بالرحاب، إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بضمان شخصي على خلفية التحقيقات التي تجرى معها بقضية ارتكاب الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.. للتفاصيل اضغط هنا

5 فبراير.. المرافعة في إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 5 فبراير المقبل، للمرافعة.. للتفاصيل اضغط هنا

محكمة النقض تؤيد حبس المتهمين بتصوير سجن طره 3 سنوات

رفضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من 6 عناصر إخوانية على حكم سجنهم 3 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات.. للتفاصيل اضغط هنا

المؤبد لـ 6 متهمين بينهم بديع والشاطر وبراءة 6 آخرين في "أحداث مكتب الإرشاد"

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وبراءة 6 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مهدى عاكف، لوفاته، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".. للتفاصيل اضغط هنا

النائب العام يحيل المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران إلى المحاكمة الجنائية

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلاميًا بـ"اختطاف طائرة مصر للطيران"، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وافراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابي، فضلًا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.. للتفاصيل اضغط هنا