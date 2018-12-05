أخبار مصر | الأوقاف: ممتلكات الهيئة تبلغ تريليون و37 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: ممتلكات الهيئة تبلغ تريليون و37 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، إن ممتلكات هيئة الأوقاف تبلغ تريليون و37 مليار جنيه، تتمثل في أراضي زراعية، وعقارات، نقوم بتاجيرها سنوياً، مضيفاً أن سعر إيجار الفدان الزراعي سنوياً يتراوح ما بين 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه.

وأضاف رئيس هيئة الأوقاف، في تصريحات له، أنه تم حصر ممتلكات هيئة الأوقاف خلال عام ونصف، معلناً أن الإعلان عن حصر أموال وممتلكات هيئة الأوقاف تاخرت كثيراً.

قدم المهندس سيد محروس، الشكر للعاملين في لجنة الحصر بجميع المناطق، مؤكداً أنه عملية الحصر تمت بالتنسيق مع هيئات مختلفة من القضاء والشرطة.