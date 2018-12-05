شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 6 أشخاص ينقبون عن الآثار في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث القليوبية القبض على 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية ميت حلفا دائرة مركز قليوب، وجرى التحفظ على المتهمين والمنزل وأدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بقيام مجموعه من الأشخاص بالحفر في أحد المنازل بقرية ميت حلفا عن الآثار.

وانتقل على الفور العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، والمقدم محمود عقل، رئيس مباحث المركز، وتبين أن المنزل ملك «ع ع أ» 60 سنه سائق وتم ضبطه وبصحبته 5 أشخاص وهم «ع س» 35 سنه و«ع ع» 28 سنه و«ح أ» 36 سنه و«وف» 35 سنه و«ر ص» 33 سنة وبمعاينة المنزل تبين أنه منزل قديم وعثر به على حفره على عمق 10 أمتار وعرض مترين وتم التحفظ على ادرات الحفر وتم تشميع المنزل وتحرر محضر للمتهمين.

وشهدت قرية ميت حلفا عدة وقائع حفر وتنقيب عن الآثار أكثر من مرة آخرها القبض على تشكيل عصابي يضم 8 أشخاص يقومون بالحفر في منزل بمنطقة السوق بجوار المسجد الكبير.