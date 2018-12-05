شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تنفى تأخر فتح الاعتمادات المستندية للقمح المستورد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد، الأربعاء، بإحدى وكالات الأنباء العالمية بشأن عدم قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإصدار الاعتمادات المستندية لعدد ١٦ شحنة قمح بكمية ٩٤٥ ألف طن بسبب تأخر السداد، حسبما نشر.

وتؤكد الوزارة أن ذلك غير صحيح حيث تم فتح الاعتمادات المستندية لكمية ١٨٠ ألف طن لعدد ٣ شحنات، كما أن هناك كمية ٢٩٥ ألف طن لعدد ٥ شحنات تم إصدار ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بها، كما أن تم فتح الاعتماد لكمية ٤٧٠ ألف طن في ١١-٢٠ ديسمبر ٢٠١٨ لعدد ٨ شحنات لم تبدأ فترة الشحن الخاصة بها وبالتالى ليس هناك مبرر للقول بأن اعتماداتها لم يتم فتحها.

كما تجدر الإشارة إلى أن جميع الموردين المتعاقد معهم على كميات (٢٩٥ و١٨٠ ) ألف طن قاموا بشحن الأقماح وتم إبحار السفن من موانئ الشحن إلى الموانئ المصرية ووصلت بعضها وجار وصول باقى الشحنات تباعاً.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية من كل وكالات الأنباء تحرى الدقة فيما ينشر من اخبار خاصة بتعاقدات مصر من الأقماح.