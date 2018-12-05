شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: ولي العهد السعودي له «رؤية متسعة» رغم أنه شاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رغبته وأمنيته في إقامة كنيسة في المملكة العربية السعودية، قائلا: «لما لا نقيم كنيسة في السعودية ما الذي يمنع إقامتها؟».

وأضاف «تواضروس الثاني» في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن زيارة الأنبا مرقس، مطران إيبارشية مدينة شبرا الخيمة وتوابعها، إلى السعودية «تواكب العصر وما يحدث به من تطورات، والخطوة بترتيب الحقيقة طيبة».

وواصل: «توفير الدولة للزيارة والعبادة شيء حلو خالص بنلاقيه في قطر والإمارات وعمان، ودي خطوة إيجابية»، متابعا: «ولما لا نبني كنيسة في السعودية، الكنائس موجودة في البلاد المجاورة كقطر والإمارات والبحرين والكويت».

وتحدث عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا: «إنسان له رؤية متسعة رغم أنه شاب».