شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل واقعة تعدي أحد الموظفين على بائعة برسيم بسبب «2 جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روّى محمد خيري، رئيس مدينة طوخ، تفاصيل واقعة التعدي على بائعة برسيم بسبب 2 جنيه، قائلًا إن محصل الأسواق تعدى على بائعة البرسيم بالسوق وتطورت المسألة إلى تراشق بالألفاظ بسبب خلافهم على 2 جنيه.

وأضاف «خيري»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، أنه تم إحالة الموظف للتحقيق وتم نقله من الوحدة المحلية.

وتابع أن رئيس القرية ذهب إلى السيدة واعتذر لها، لافتًا إلى أنه استقبل بائعة البرسيم في مكتبه، وأنه جار التحقيق مع الموظف حاليًا، معقبًا: «ده حقها، وإحنا بنحترم كل عامل».