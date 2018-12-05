شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة «يعقوب» تفوز بجائزة «آل مكتوم».. و«التعليم» تحصد «تحدي الأمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة الدورة الخامسة لـ«قمة المعرفة ٢٠١٨: الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة»، التى انطلقت فعالياتها بإمارة دبى فى الإمارات العربية المتحدة، أمس، فوز مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن عام 2018، وهى الجائزة التى تمنح للمؤسسات التى تملك تأثيرا قويا على مستوى العالم، وفوز وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية بجائزة «تحدى الأمية» عن فئة الحكومات. تسلم الجائزة الأولى العالم المصرى الدكتور مجدى يعقوب، الذى أشار إلى أهمية الرعاية الصحية القائمة على المعرفة، ودور تحسين الرعاية الصحية، فيما تسلم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جائزة الوزارة.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الذى يشارك فى الفعاليات، خالص التهنئة لوزارة التربية والتعليم، ومؤسسة مجدى يعقوب، على الفوز، مؤكداً دورهما فى تطوير المنظومة التعليمية والصحية فى مصر.

شهد فعاليات افتتاح القمة الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولى عهد دبى، والدكتور جمال بن حورب، الرئيس التنفيذى للقمة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات على مستوى العالم. وخصصت إدارة القمة جلسة كاملة اليوم، يقدم فيها وزيرا التعليم العالى، والتربية والتعليم، عرضاً تقديمياً حول الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم فى مصر، وعلاقته بسوق العمل. وتهدف القمة، التى ينظمها مشروع المعرفة العربى، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبى، إلى إلقاء الضوء على أهم القضايا المعرفية الراهنة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وعرض الحلول لمواجهة التحديات، بهدف تحقيق التقدم للأمم وتنميتها المستدامة ورفاهية شعوبها، وتركز القمة فى دورتها الخامسة على سبل توظيف الابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية واستثمارها بفاعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة دور الشباب فى بناء اقتصاد المعرفة الذى تعد فيه المعلومات المصدر الاستراتيجى الأساسى.