شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة للإرهاب: مصرع 12 في اشتباكات مع الأمن بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 12 إرهابياً مصرعهم، فيما استشهد 2 من أدلة الدروب الصحراوية العاملين مع الشرطة، وأصيب 4 آخرون فى مواجهات بالأسلحة النارية مع قوات الأمن، على طريق دشلوط- الفرافرة بعمق 80 كيلومتراً بالصحراء الغربية على حدود محافظتى المنيا وأسيوط. تم التحفظ على جثث القتلى والضحايا ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، كما تم التحفظ على الأسلحة المستخدمة لفحصها ومطابقتها مع الأسلحة المستخدمة فى الهجوم الإرهابى على زوار دير الأنبا صموئيل بالمنيا، 2 نوفمبر الماضى، وتحرر محضر بالواقعة وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الواقعة لمعاينته.

كانت معلومات قد توافرت للأجهزة الأمنية فى المنيا وأسيوط بوجود مجموعة إرهابية بالصحراء الغربية، فتم التنسيق بين اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، واللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، وجهاز الأمن الوطنى، وقطاع الأمن العام، والأمن المركزى، ومديريات أمن المنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وتم إعداد مأمورية شاركت فيها 20 مدرعة ومصفحة، وتقرر الاستعانة بأدلاء من البدو الذين يجيدون تقصى الأثر لتسهيل الوصول إلى الموقع، وعندما شاهدت الخلية القوات بادرت بإطلاق النار، فتم التعامل بالمثل، واستمرت الاشتباكات نحو 5 ساعات، وبتفتيش المكان عُثر على 20 بندقية آلية، وعدد من الطلقات المتنوعة، ومنشورات، وأوراق تنظيمية، وخريطة للمناطق الجبلية توضح كيفية التحرك فيها.

وانتقل فريق من نيابة شمال وجنوب أسيوط برئاسة المستشار عمرو محمود، المحامى العام لنيابات جنوب أسيوط، إلى مستشفى أسيوط الجامعى لمناظرة جثث 12 من الإرهابيين والشهيدين، وسماع أقوال المصابين، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثث تحت حراسة مشددة، وتكليف الطب الشرعى بتشريحها وإجراء تحليل الحامض النووى «DNA» لها.