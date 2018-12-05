شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد «إيديكس»: تصنيع عسكري وعقود تسليح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، الذى نظمته مصر لأول مرة، فعالياته، أمس، وسط إشادة بقدرة مصر على التنظيم، مقارنة بدول أخرى لها خبرة بالمجال.

ووقّعت وزارة الدفاع، أمس، 10 مذكرات تفاهم و4 عقود تسليح مع عدد من الشركات المشاركة فى المعرض، منها مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مصرية فرنسية لتنفيذ أعمال البناء والصيانة والتأمين الفنى لجميع الوحدات الفرنسية العاملة بالقوات البحرية المصرية، وأخرى مع شركة «سلنجر» الفرنسية لتصنيع ونقل التكنولوجيا وتسويق وبيع منتجات الشركة والحصول على رخصة حق التصنيع والبيع والتسويق بالشرق الأوسط وأفريقيا حصرياً، واتفاقية التأمين الفنى الخاصة بمقاتلات «رافال» مع شركة «داسو» الفرنسية، وأخرى لتدبير طائرات دون طيار مع شركة «كاتيك» الصينية، واتفاقية مع شركة «ليوناردو» الإيطالية لتوريد أجهزة رادار متطور، وأخرى مع شركة «تالس» الفرنسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتدبير معدات المحطات الأرضية العاملة مع الأقمار الصناعية، وأيضاً مع شركة «أكتيا» الفرنسية لتدبير الجزء الثانى من اتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية التى تعمل مع الأقمار الصناعية، واتفاقية مع ممثل شركة «EID» البرتغالية لتوريد نظام اتصال داخلى، واتفاقيتان مع شركة «إيجمان» البوسنية لتدبير وتوريد ذخائر مختلفة الأعيرة للأسلحة الصغيرة، واتفاقية مع شركة «يوجو إمبورت» الصربية لتدبير ماكينات فك طبات الذخيرة.

وأبرمت الوزارة، 3 عقود مع شركة «أوبتكس» البلغارية لتدبير وتوريد أجهزة مراقبة ليلية وحرارية، وعقد مع شركة «ساميل 90» البلغارية لتدبير وتطوير محطات إعاقة إلكترونية.

وقال مسؤولو شركة «Yugo import» الصربية، المشاركة فى المعرض، إنه يعتبر بداية جيدة، ولفتت «ماريتا» مسؤول إحدى الشركات الأوكرانية المشاركة، إلى أن التواصل الفعال بالمعرض كان أكبر مما توقعته، فيما أكد المدير التنفيذى لإحدى الشركات الوطنية الإماراتية، خليفة درويش، أن مصر تفوّقت فى تجربتها الأولى مقارنة بدول أخرى لها خبرات سابقة بالمجال.

وتزين مركز المعارض الدولية بالطائرة الروسية الصنع كاموف 52، التى تم الإعلان عن انضمامها رسمياً للقوات الجوية المصرية، والمعروفة بـ«تمساح النيل»، وتعد الأولى فى العالم المزودة بمقاعد لقذف الطيارين حال إصابة الطائرة.

ورافق الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية، اللواء الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، لزيارة جناح الوزارة بالمعرض، كما استقبل مساعد وزير الإنتاج الحربى الباكستانى، ورئيس شركة راينميتال الإيطالية.