شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء طارق زغلول رئيس هيئة التسليح: مشاركة 376 شركة من 41 دولة أكبر دليل على نجاح «إيديكس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختٌتمت، أمس، فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية الذى استضافته مصر للمرة الأولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى الفترة من 3- 5 ديسمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذى تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربى.

وجاء المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية للتباحث بعمق، حول آخر التطورات التكنولوجية الصناعية وشؤون التسليح العسكرى لمنطقة الشرق الأوسط.

وفى حواره، لـ«المصرى اليوم»، أكد اللواء طارق زغلول، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، أن مصر أبرمت، خلال فعاليات المؤتمر، عدة اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول العسكرية، كما فتحت آفاقا جديدة للتعاون العسكرى مع الشركات العسكرية، وشارك بالمعرض أكثر من 376 شركة عارضة، تمثل 41 دولة، فضلاً عن تخصيص جناح للأمن ومكافحة الإرهاب لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية التى تدعم التسليح ضد هذه الظاهرة، معلنا حضور أكثر من 10 آلاف من كبار العسكريين والممثلين الصناعيين.

وإلى نص الحوار..

■ نظمت مصر لأول مرة معرضًا دوليًا للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، فى الفترة من 3 لـ5 ديسمبر الجارى.. ماذا كان الهدف من إنشاء المعرض؟

- فكرة معرض السلاح الدولى كانت مجرد حلم، تحول الآن إلى حقيقة، خاصة فى ظل الظروف التى كانت تمر بها البلاد خلال السنوات الماضية، ويضم معرض إيديكس 2018 جميع الصناعات العسكرية لمختلف الدول ومنها الصناعات الدفاعية التى تنتجها مصر من مصانعها الحربية المختلفة ويشارك فيها الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز الصناعات الحربية والورش التابعة لوزارة الدفاع وجهاز الصناعات البحرية، ولأول مرة كانت هناك منتجات مصرية حديثة.

■ شهد المعرض توافد العديد من الزوار على مدار الـ3 أيام.. ما تقييمكم لتلك الفعاليات؟

- المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية من أهم المعارض على المستويين الإقليمى والعالمى، حيث يعد ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، وفيه تم استعراض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التى تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصرية فى تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية، والتى تعد جزءًا من خطة مصر فى مكافحة الإرهاب ومنع المخاطر التى تهدد أمن الدولة، وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول، فضلاً عن تخصيص جناح للأمن ومكافحة الإرهاب لعرض أحدث المعدات، والحلول التقنية التى تدعم التسليح ضد الإرهاب الذى كان محل زيارات العديد من ممثلى الوفود المشاركة فى المعرض.

■ وماذا عن انطباع الدول المشاركة فى المعرض والوفود المشاركة فيه؟

- ما يؤكد نجاح المعرض مشاركة 376 شركة عالمية من 41 دولة، كما وصل عدد الوفود الرسمية التى حضرت إلى 57 وفدًا، وكان التمثيل على مستوى وزير دفاع أو رئيس أركان أو وزير إنتاج حربى، كما حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية التى ساهمت بـ42 شركة، وفرنسا ممثلة بـ37 شركة، فيما شاركت الصين بـ28 شركة، فضلا عن مشاركة الدول الصديقة والشقيقة الأخرى مثل الهند وباكستان، وقد شهدنا، على مدار الــ3 أيام، زوارًا من المدنيين والعسكريين، وتم توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول، وأبرمت القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وإدارة الإشارة وإدارة المركبات اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات العسكرية المشاركة.

■ وماذا عن الاستفادة الاقتصادية لمصر من إقامة مثل هذا المعرض؟

- بالطبع هناك استفادة اقتصادية كبيرة على كافة المستويات، فعلى مستوى المجال السياحى ستستفيد مصر من الترويج سياحيا لها، وعلى المستوى الاقتصادى، فإن مصر لديها صناعات دفاعية من إنتاج مصانعها، ويعد المعرض فرصة لتسويقها داخل الدول الشقيقة والأفريقية.

■ وما هى طبيعة الصناعات الدفاعية المصرية؟

- المنتجات الدفاعية المصرية هى أسلحة ورشاشات وذخائر ومدرعات وأجهزة كهروبصرية وعلى مستوى القوات البحرية تم تدشين «جوند» إيذانا لتصنيع فرقاطات بأيد مصرية وبها لنشات، لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وسيتم التسويق بعد التأكد من كفاءتها، فمصر تتمتع بثقل على مستوى العالم تشعر به عندما تسافر للخارج، كما أنها العمود الفقرى للدول العربية، وتصنيفنا عسكريا على مستوى العالم لا يأتى من فراغ، لكن من ثقلها العسكرى وقوتها العسكرية المتمثلة ليس فقط فى المعدات، ولكن أيضا فى مستوى وكفاءة العنصر البشرى القتالية.

■ وهل هناك عائد على الدولة من إبرام أى تعاقد أثناء إقامة المعرض؟

- هناك بالفعل تعاقدات مع بعض الشركات ومذكرات تفاهم، سيكون لها مردود إيجابى على مصر، فهذه هى المرة الأولى لتنظيم مثل هذا المعرض، ويحسب انعقاده لمصر، فى ظل الظروف الحالية، ولهذا مردوده على مستوى العالم، كما أنه يفتح لمصر آفاق التعاون فى كافة المجالات، ليس فقط على المستوى العسكرى بل فى كافة المجالات.

■ ألا ترى أن إقامة المعرض فرصة لخلق الوعى لدى الشباب عن القوات المسلحة؟

- شهد المعرض زيارات من شباب الجامعات وطلبة الكليات العسكرية والمدنية، وكانت توعية الشباب أحد أهداف المعرض، وبالإضافة إلى توصيل رسالة طمأنينة واستقرار لجميع دول العالم، نسعى لتوصيل رسالة أخرى لأبنائنا من المدارس والجامعات بتوعيتهم بما تقوم به القوات المسلحة والدولة على طريق التقدم والازدهار، لذلك تم إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لإطلاع الشباب على كافة المعلومات عن المعرض.

■ هل من الممكن إلقاء الضوء على خطة تطوير القوات المسلحة؟

- تطوير القوات المسلحة يسير وفقا لما خطط له بالفعل، وبعد عام 2011، حرصت مصر على تنويع مصادر التسليح.