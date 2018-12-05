شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: تأجيل تعديلات قانون النقابة لما بعد الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه أجّل طرح مشروع تعديل قانون النقابة، والذى كان مقرراً خروجه إلى النور خلال ديسمبر الجارى، مشيراً إلى أن المشروع كان أحد بنود برنامجه الانتخابى.

وأوضح «سلامة»، لـ«المصرى اليوم»، أن مسودة التعديلات تم الانتهاء منها، إلا أنه تم إرجاء تقديمها إلى ما بعد الانتخابات، خاصة بعد الهجوم الذى تعرضت له واتهامه بأن هذه الخطوة هدفها مصلحته الشخصية، وهو ما يرفضه تماماً، لأن التعديلات ستبقى لسنوات طويلة وتخدم جموع الصحفيين.

وأضاف «سلامة» أن سبب اتخاذه خطوة التأجيل هو الهجوم الذى تعرض له مشروع التعديلات، من جانب 5 أعضاء بمجلس النقابة، والذين أصدروا بياناً رفضوا فيه المشروع بشدة، رغم أنه ضرورى، ما يضع علامات استفهام حول موقفهم.

ونبّه نقيب الصحفيين إلى أن تعديلات القانون ضرورية، خاصة أن النقابة ومهنة الصحافة تمران بمرحلة مفصلية فى تاريخهما.

فى المقابل، قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، لـ«المصرى اليوم»: «لست ضد إجراء تعديلات شاملة على قانون النقابة لأن هذا القانون بالفعل مضت على صدوره سنوات طويلة. وتابع «عبدالرحيم»: «الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء تعديل على قانون النقابة هى مجلس النقابة ثم جمعيتها العمومية، وما اعترضنا عليه هو تصريحات نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة بأنهما يُعدان التعديلات لأنه كان يجب على النقيب عقد سلسلة اجتماعات مع المجلس لتشكيل لجنة من بعض أعضائه ومن قدامى الصحفيين والنقابيين على غرار لجنة الخمسين التى وضعت المشروع الموحد للصحافة والإعلام، وتبدأ هذه اللجنة عملها بإعداد مشروع تعديلات، ثم تعقد جلسات استماع واجتماعات للوصول إلى صيغة توافقية، وعقب التوافق عليها يجب على المجلس الدعوة إلى جمعية عمومية لمناقشة تلك التعديلات وإقرارها».

وأكد: «المفاجأة بالنسبة لنا هى لماذا الآن قبل انتخابات النقابة؟!.. لأننا نعتبر هذه الفترة (فترة الريبة)، وأى شىء يتم خلالها يظن الجميع أنه يهدف لمصالح شخصية،».