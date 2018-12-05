شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد في دقيقة.. السجن لـ"بديع" و5 آخرين بقضية أحداث مكتب الإرشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 28 شهرًا على نظر قضية إعادة محاكمة بديع و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى،تسدل الستار على القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"،بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام السابق للإخوان و5 آخرين، وبراءة 6 من قيادات الإخوان،وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مهدى عاكف،مرت الدعوى بمجموعة من المحطات الهامة منها:

المحطة الأولى.. أمر إحالة المتهمين مع انعقاد أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى 20 يونيه 2016 تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وفيما أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم. المحطة الثانية .. رد المحكمة طلب المتهمان عصام العريان ومحمد البلتاجى مع نظر أولى الجلسات رد هيئة المحكمة، كما شهدت الجلسة طرد محمد بديع لتشويشه على سير المحاكمة. المحطة الثالثة.. وقف الدعوى فى جلسة 10 أكتوبر 2016 قررت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد. المحطة الرابعة .. رفض طلب الرد فى 20 أكتوبر 2016 قررت محكمة استئناف القاهرة، رفض طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجى، مع تغريمهما 6000 آلاف جنيه. المحطة الخامسة .. النيابة تؤكد مرض مهدى عاكف فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2017 قدمت النيابة العامة تقريرًا طبيًا منسوب لمستشفى قصر العينى بشأن الحالة الصحية للمتهم محمد مهدى عاكف الذى أدخل المستشفى فى 17 يناير 2017 ، وشخصت حالته بأنه مصابا بسرطان بالقنوات المرارية، وكسر بالمفصل،وتم تأجيل 6 جلسات متتالية لتعذر حضور مهدى عاكف بسبب مرضه. المحطة السادسة ... وفاة مهدى عاكف وبعد تأجيل 6 جلسات لصعوبة حضور مهدى عاكف قدم ممثل النيابة العامة شهادة وفاة المتهم داخل مستشفى القصر العينى. المحطة السابعة.. سماع الشهود فى جلسة 15 نوفمبر 2017 بدأت المحكمة فى سماع الشهود، ومن أبرز الشهود الذين استمعت لهم المحكمة العقيد طارق قرنى مأمور قسم شرطة المقطم إبان الأحداث، والمقدم أحمد هدية رئيس مباحث المقطم إبان الأحداث. المحطة الثامنة .. سماع أقوال وزير الداخلية الأسبق فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2018 أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، فى شهادته أمام المحكمة، أن المتواجدين داخل المقر لا يستطيعون إدخال الأسلحة النارية لمقر مكتب الإرشاد، إلا بعد موافقة القيادات ...وأكمل :" اجتمعت مع الرئيس السابق فى قصر الاتحادية وطرحت عليه عمل استفتاء شعبى ومقترحى قوبل بالرفض". المحطة التاسعة .. الادعاء مدنيا ضد مرسى وقيادات الإخوان فى جلسة 15 أبريل 2018 ادعى شاهد الإثبات محمد هاشم واحد المصابين فىى الاحداث مدنيا بمبلغ 50 ألف جنيه وواحد ضد المعزول وقيادات الإخوان، مع العلم بعدم وجود المعزول ضمن المتهمين فى القضية. المحطة العاشرة .. حجز القضية فى جلسة 19 أغسطس 2018 قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم. المحطة الـ 11 ... إعادة فتح باب المرافعة فى 30 سبتمبر 2018 قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة فى القضية من جديد بعد استخدام حقها القانون وتعديل بعض التهم بقرار الإحالة.

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