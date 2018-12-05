شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن قداس عيد الميلاد المقبل سيكون فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "رأى عام"، على فضائية "ten"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن أغلق حسابه على "فيس بوك" بسبب الصداع، مضيفاً أن الرهبان أيضا يجب أن يعيشوا مع أنفسهم ويغلقوا حساباتهم.

من جانب أخر أوضح البابا تواضروس أن مصطلح أقباط المهجر غير مقبول، مردفاً:"نحن فى التاريخ من أقدم الشعوب فى تاريخ الهجرة".

وذكر أن هجرة الأقباط فى مصر بدأ فى الخمسينيات، والأمر مرتبط بالأزمات التى مر بها الوطن، بداية من ثورة 52، وقوانين التأميم التى كانت جائرة على البعض، والبعض يخرج من أجل العمل، ولما حدث اغتيال الرئيس السادات، وأحداث 2012 و2013".

وتابع أن "أقباط المهجر بين مليون ونصف و2 مليون، وكلها إحصائيات تقريبية، لأن ليس الأقباط في الخارج يذهبون للكنائس، ولدينا 60 كنيسة فى الخارج، وأكبر عدد في أمريكا وأستراليا وكندا".

وأكد أن "كل طفل قبطى يولد يعمد من أجل ممارسة طقسه القبطى، وتخرج له شهادة من الكنيسة بأنه تم تعميده، ومن خلال الشهادة نجرى إحصائية للأعداد، وعندما يتزوج يجب أن يكون معروفًا أنه تعمد"، مؤكدًا أن "عدد الأقباط حوالى 15 مليون".