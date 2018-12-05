شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عنوان جديد لتميز وتفرد العقول المصرية، حيث نجحت شركة مصرية فى تصنيع مدرعتين بإصدارات مختلفة، وعرضت خلال معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".

وحسب تصريحات للمهندس خالد عبدالرحمن نائب رئيس شركة "IMUT "مصر للتصنيع العسكرى، فإنه يعمل بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وشهد المعرض الظهور الأول للمدرعة المصرية” st 500 " وSt100.

وأكد المهندس عبد الرحمن، أن إنتاج عربة مدرعة مصرية بدأ منذ 3 سنوات بعقول مصرية تماما؛ وتصميم العربات المدرعة وتنفيذها بالكامل داخل المصانع الحربية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، موضحا أن هناك إصدارات مختلفة للمدرعة من بينها عربات القتال الخفيفة والثقيلة؛ وفض الشغب والتدخل السريع وعربات القوات الخاصة المشاركة فى مكافحة الإرهاب.

وأشار عبدالرحمن إلى أنه تمت مراعاة كافة المعايير الدولية من أجل توفير الحماية الكاملة للمقاتل المصرى، سواء فى العمليات الدفاعية أو الهجومية خلال القيام بمهام محاربة الإرهاب.

وأكد نائب رئيس شركة "IMUT "؛ أن العربات المدرعة المصرية كانت محل اهتمام كافة الوفود الرسمية؛ وقاموا بزيارة الجناح وأشادوا بالمنتج المصرى، مشيرا إلى أن التصميم مصرى بنسبة 100%، وتم تنفيذ المدرعة بنسبة 70 % صناعة محلية؛ وخلال عام 2019 سترتفع إلى نسبة 100% مكون محلى، والشاسيه الخاص بالعربة المدرعة بالكامل مؤمن تماما بتدريع كامل، وتم عمل اختبارات عديدة حققت نتائج مبهرة.

وشدد على أن العربات المدرعة حققت انطباعات جيدة من قبل الوفود والشركات المشاركة بمعرض "إيديكس 2018"، حيث أشادوا بالتصميم الجيد والإمكانيات فى الصد وقدرات العربة والأنظمة المختلفة التى من الممكن تركيبها على الشاسيه، ومنها رشاشات ثقيلة ورشاشات خفيفة؛ وقطع مضادة للطيارات وقطع مدفعية.