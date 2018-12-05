شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ما يتردد عن عدم إصدار الاعتمادات المستندية لـ 16 شحنة قمح غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة ما تم نشرمن خلال إحدى وكالات الأنباء العالمية بشأن عدم قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإصدار الاعتمادات المستندية لعدد 16 شحنة قمح بكمية 945 ألف طن بسبب تأخر السداد.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيان اليوم، أن ما نشرته إحدى وكالات الأنباء العالمية غير صحيح، حيث تم فتح الاعتمادات المستندية لكمية 180 ألف طن لعدد 3 شحنات، كما أن هناك كمية 295 ألف طن لعدد 5 شحنات تم إصدار ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بها وكذلك كمية 470 ألف طن من 11-20 ديسمبر2018 لعدد 8 شحنات لم تبدأ فترة الشحن الخاصة بها وبالتالى ليس هناك مبرر للقول بأن اعتماداتها لم يتم فتحها.

كما تجدر الاشارة إلى أن جميع الموردين المتعاقد معهم على كميات 295 & 180 ألف طن قاموا بشحن الاقماح وتم إبحار السفن من موانئ الشحن الى الموانئ المصرية ووصلت بعضها وجارى وصول باقى الشحنات تباعاً.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية من كافة وكالات الأنباء تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بتعاقدات مصر من الأقماح.