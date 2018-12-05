شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى ليبى: قطر مولت خطط تركيا لإسقاط ليبيا وتدميرها.. والجزيرة تنشر الخراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حساب "قطريليكس" المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين عن الدور الذى لعبه تنظيم الحمدين وتركيا لإسقاط الدولة الليبية وتدميرها.

وأكد حساب قطريليكس من خلال فيديو نشر عبر "تويتر" أن السياسى الليبى عز الدين العقيل قال إن قطر مولت خطط تركيا لإسقاط ليبيا وتدميرها، مشيرا إلى دور قناة الجزيرة فى نشر الخراب بنشر أفكار الإخوان الظلامية ودعمهم إعلاميا.

كما أكد العقيل أن الجانبين القطرى والتركى اتفقا على نشر الإرهاب والتطرف ونهب ثروات طرابلس، كما كشف عن إيواء الحمدين العديد من الإرهابيين والمتطرفين واستخدامهم لإشعال الحروب والفتن فى الشرق الأوسط، وكيف دعما البلدان تنظيم الإخوان بالمال والسلاح لنشر الفوضى ولتفتيت الجيش الوطنى، وكيف سرق الإخوان أكثر من 270 مليارا من ثروات ليبيا، ودور الجزيرة فى ذلك.