شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، فيما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية بالاحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط السعودية 302 المتجه إلى جدة ورحلة طيران النيل 107 المتجهة إلى تبوك ورحلة الخطوط نسما 110 المتجهة إلى حائل تأخرت تأخروا عن المواعيد المقرر لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب ظروف التشغيل.

واضافت المصادر أن رحلة الخطوط طيران الخليج، 80 المتجهة إلى البحرين ورحلة خطوط طيران الاتحاد 9802 المتجهة إلى أمستردام تأخرا لمدة تزيد عن ساعة بسبب أعمال الصيانة.

وأكدت المصادر أن حركة الملاحة الجوية من والي مطار القاهرة لم تتأثر بسقوط الأمطار والأحوال الجوية.