شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غادة والى: نفتخر بتطوع محمد صلاح لتوعية الشباب بأضرار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة شرم الشيخ احتفالية اليوم العالمى للتطوع تحت شعار "التطوع أسلوب حياة" بحضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وأكثر من 150 شابا من متطوع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي من مختلف المحافظات.

وأبدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالاحتفال باليوم العالمي للتطوع والذى يأتى هذا العام فى مصر تحت شعار التطوع أسلوب حياة، ووجهت حديثها للشباب المتطوعين قائلة: "أبنائى المتطوعون من كافة محافظات الجمهورية لقد حرصت وأعضاء مجلس الشؤون الاجتماعية العرب على أن نلتقي معكم لنشد على أيديكمونوجه لكم الشكر والامتنان في هذه المناسبة الدولية على جهدكم معنا طوال العام ذلك الجهد الذي يعد بمثابة نموذج للعمل الإنساني المبني على التجرد والعطاء والمسؤولية".

وقالت الوزيرة خلال الاحتفالية التى أقيمت اليوم بمدينة شرم الشيخ، إن برامج تمكين الشباب ودعم مشاركتهم المجتمعية أصبحت تمثل أحد أهم الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماما بالغا؛ حيث يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الالتقاء مع الشباب بشكل دورى من خلال مؤتمرات الشباب لتمد الدولة جسور التواصل مع شبابهالتعرفهم برامج وخطوات الإصلاح في مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها الدولية، مشيرة إلى أن الرئيس أيضا يتعرف من خلال هذه النافذة الحوارية على أفكارالشباب فينصت باهتمام لاقتراحاتهم وشواغلهم.

وأعربت عن فخر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بكون الصندوق على رأس متطوعيه في مكافحة الإدمان الكابتن "محمد صلاح"، نجم مصر وليفربول الإنجليزى، لتوعية الشباب بأضرار المخدرات.

وأشارت إلى أنه تماشيا مع هذه السياسة فقد اتخذت الدولة خطوات هامة في مجال تأهيل وتمكين الشباب ليكون قاطرة المجتمع، فأطلقت البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ليتولوا مناصب قيادية في مصر، مؤكدة أنه بالفعل يوجد الآن العديد من الشباب الواعد في مناصب هامة مثل نواب المحافظين بعد تأهيلهم في هذا البرنامجوإكسابهم الخبرات.

وأوضحت أن وزارة التضامن لم تكن بمنأي عن هذا الحراك الوطني بل واكبته ليكون مكون التطوع والمشاركة الشبابية جوهرا أساسيا لمحاور عملها الثلاثة (الحماية والرعاية والتنمية)، لافتة إلى أن الوزارة استحدثت منصب مساعد وزير التضامن لتنمية التطوع لمباشرة مكون المشاركة الشبابية في محاور عمل الوزارة.

واستعرضت غادة والي خلال كلمتها نماذج مشاركة الشباب في كل محور من محاور الوزارة الرئيسية؛ حيث قالت في محور الحماية إن برنامج تكافل أحد أهم برامجالحماية الاجتماعية للدولة حيث يتضمن حزمة من المشروعات التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بين مستفيدي برنامج تكافل وكسر دائرة الفقر بينهم والانتقال بهم منالحماية إلى الإنتاجية مثل مشروع 2 كفاية الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين مستفيدى تكافل في 10 محافظات هم الأكثر خصوبة والأعلى فقرا، مشيرة إلى أنالوزارة تعتمد في تنفيذ أنشطة المشروع بالكامل على السواعد الشبابية المتطوعة فى 92 جمعية أهلية ويصل عددهم إلى 2000 متطوعة يعملن وفق منهج علمي أعدته الوزارة لمبادرة طرق الأبواب لتوعية مليون و148 ألف سيدة بمفاهيم الأسرة الصغيرة.

وفي محور الرعاية، عرضت "والى" نموذجا لمشاركة الشباب من خلال مبادرة بينا والتي تعد من أهم المبادرات لتفعيل مفهوم المسائلة الاجتماعية والدور التطوعي للشبابوالمجتمع المدني بمؤسسات الرعاية مثل دور الأيتام والمسنين كمرحلة أولى، مشيرة إلى أن المتطوعين يقدمون عدد من الخدمات داهل دور الأيتام لدعم الأطفال وتنفيذ أنشطة اجتماعية وثقافية وفنية وتعليمية ورياضية وترفيهية، ويتم ذلك بعد تأهيل وتدريب المتطوعين للمساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات فى دور الرعاية.

وتحدثت عن المحور الأخير وهو محور التنمية وما حققته الوزارة من نجاح للمتطوعين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مشيرة إلى أنه يضم 27 ألف شاب وفتاة متطوعين في كافة محافظات الجمهورية جرى إعدادهم وفق برنامج تدريبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وأكدت وزيرة التضامن أن الشباب يمثلون ثروة حقيقية لوزارة التضامن الاجتماعي ويعملون بلا كلل لنشر رسائل الوقاية من المخدرات في كافة أنجاء مصر، مشيرة إلى أن الشباب يركزون عملهم فى المدارس ومراكز الشباب والمعسكرات والمجتمعات المحلية ويضعون خططهم بأنفسهم ويركزون على الفئات الأكثر عرضة للمشكلة، مضيفة أن عمل هؤلاء الشباب امتد أيضا إلى الخط الساخن لعلاج الإدمان حيث يتم تأهيل المتطوعين من خريجي قسم علم نفس بكليتي الآداب والتربية لاستقبال وتأهيل المرضى.