شكرا لقرائتكم خبر عن "الصيادلة" تنتهى من المسودة النهائية للضرائب على الدخل والقيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت اللجنة العليا للضرائب بنقابة الصيادلة، التصور النهائى لاتفاقية الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، لتسهيل عملية المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات لضمان سداد الصيدليات بما عليها من التزامات ضريبية عادلة ومريحة للدولة ويساهم فى رفع موارد الدولة المالية.

قال الدكتور أيمن عثمان، أمين عام النقابة، إن اللجنة انتهت من وضع التصور النهائى لاتفاقية الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، تمهيدًا لعرضها على الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشتها مع اللجنة المشتركة بين نقابة صيادلة مصر ومصلحة الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة لإقرارها والعمل بها.

وأوضح الدكتور أحمد صلاح هلال، مقرر اللجنة: "أتمنى أن تلبى رغبات الزملاء صيادلة مصر وتساهم فى انهاء مشكلة التسويات الضريبية على نشاط الصيدليات وتقضى على عشوائية المحاسبة".