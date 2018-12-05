شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: ندعم جهود مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى ، أن هناك تصميم واضح لتفعيل التعاون الاقتصادى والاستثمارى ، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات اللجنة العليا وإزالة أى عقبات قد تواجه البلدين، مؤكدا أن مصر والأردن يعملانعلى التنسيق والتشاور في كافة القضايا الإقليمية.

وأكد الصفدى ، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى ، أن القضية الفلسطينية كانت على رأس المباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى، محذرا من تفاقم الأوضاع ما سيؤثر على المنطقة بأسرها، داعيا لحل عربى فاعل لإقرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، عبر التعاون مع المجتمع الدولى لتغيير الوضع الراهن.

وحول الوضع فى سوريا، أكد الصفدى ، أهمية التحرك لإيجاد حل سياسى للازمة السورية وإعادة الاستقرا فى المنطقة، منتقدا غياب الدور العربى فى الاجتماعات التى تجرى لحل الأزمة السورية وأهمية وجود دورعربي لإنهاء دوامة العنف، مؤكدا دعم مصر والأردن لاجتماعات السويد لحل الأزمة الليبية، موضحا أن الأردن يدعم جهود مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية.