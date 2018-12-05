شكرا لقرائتكم خبر عن سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من السخرية تعرض لها الهارب أيمن نور رئيس قناة الشرق الإرهابية، بعد ظهوره مؤخرا فى إحدى المؤتمرات التى يعقدها فى تركيا، وتظهر عليه علامات النفخ فى وجهه وخدوده وكأنه.

وكتب العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تدوينات ساخرة من عملية النفخ التى ظهرت على الهارب أيمن نور والتى ظهرت عليه منذ تواجده فى تركيا ، بالإضافة إلى صور الكوميكس التى سخرت منه ، فكتب أحد مستخدمى تويتر " أيمن نور عامل نفخ خدود وزرع شعر وتظبيط ارادف وشفط دهون ومداعبه كلاب"، وفى تدوينة أخرى " خدود ايمن نور حامل في الشهر الكام يانفخو"



سخرية مواقع التواصل من ايمن نور



ايمن نور 3



ايمن نور 4

بالعودة لسابق وتاريخ أيمن نور، تشهد أن الشكل الذى ظهر به "نور" بعكس ما كان يظهر به فى السابق، حيث كان نحيف الوجه، ويرتدى الملابس العادية ،الذى عهدناه بها منذ أن ظهر على الساحة السياسية .