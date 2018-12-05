الرئيس السيسى يطمئن هاتفياً على صحة الرئيس اليمنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى، واطمأن خلاله على صحته متمنياً الشفاء العاجل له من الوعكة الصحية التي ألمت به. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وقال السفير بسام راضى، إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، حيث أكد الرئيس التزام مصر بدعم الحل السياسي في اليمن وفقاً لمرجعياته الأساسية، وذلك في إطار السعي نحو الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية.

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